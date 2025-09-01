Verbena «Canciones que bailamos» en Villa del Guadalhorce

El pasado sábado 16 de agosto, la Plaza Mayor de Villa de Guadalhorce celebró la verbena “Canciones que bailamos”, organizada por el Área de Mayores del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Dirigida al colectivo de mayores, la actividad unió tradición, música y solidaridad. El evento incluyó actuaciones de teatro playback, bailes y una rifa, con la participación de más de 25 artistas. La recaudación se destinó a la Asociación «Un Sí por la Vida», en apoyo a IBIMA para la investigación contra el cáncer. La noche concluyó con música del DJ Manolo Jiménez, logrando revivir el ambiente festivo de las verbenas de antaño.
ÚLTIMAS NOTICIAS
