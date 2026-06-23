“La comparsa de Fátima» recibe el XXVI Galardón Alhaurino del año de la Asociación Alifara

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALHAURÍN EL GRANDE ACOGIÓ UN AÑO MÁS LA ENTREGA DEL GALARDÓN «ALHAURINO DEL AÑO», OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL ALIFARA EN SU DECIMOSEXTA EDICIÓN. EL RECONOCIMIENTO DE ESTE AÑO RECAYÓ SOBRE LA COMPARSA DE FÁTIMA, POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS DESDE SU CREACIÓN HACE CASI UN AÑO. AL EVENTO ASISTIERON EL ALCALDE, MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO, REPRESENTANTES LOCALES Y NUMEROSOS VECINOS QUE NO QUISIERON PERDERSE ESTE MOMENTO TAN ESPECIAL. NOSOTROS SE LO MOSTRAREMOS TODO EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL.
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