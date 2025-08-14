Clausura campamento de Julio en el Teatro Municipal

La celebración de la fiesta de clausura del Campamento de Verano de julio 2025 en Alhaurín el Grande fue una actividad que ponía fin a una enriquecedora experiencia. Se preparó una jornada repleta de arte, música y emoción, que tuvo como escenario el Teatro Municipal Antonio Gala. El acto central fue la representación de la obra teatral “Valores en el tiempo”, en la que participaron niños y niñas desde el ciclo Infantil hasta Primaria, demostrando con mucha ilusión todo lo que han aprendido y vivido estas semanas de campamento. La obra, cargada de mensajes positivos, hizo un recorrido por valores universales a través de distintas épocas.
