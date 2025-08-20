Veladas de Blanco 2025

El camino de Málaga volvía a llenarse de gente un año más con las Veladas de Blanco. Unas veladas que, de nuevo este año, se celebraron los días viernes y sábado y que hicieron disfrutar a vecinos y visitantes de todas las edades de una amplia oferta de ocio. Como novedad este año, estuvo presente el Tomate Huevo Toro. Pero además, ambos días se pudo disfrutar de música, gracias a las charangas y los distintos conciertos repartidos por las terrazas de bares y restaurantes. También hubo juegos, artesanía, pintacaras y espectáculos de magia, como el de Quique Quimera, que repetía un año más en esta fiesta.
Previous ArticleClausura campamento de Julio en el Teatro Municipal