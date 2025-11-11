Competición de Obediencia Canina en Villa del Guadalhorce

En la pedanía de Villa del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande, se celebró el 1 de noviembre una competición nacional de Obediencia Deportiva de Utilidad, una disciplina de adiestramiento canino que evalúa la coordinación y destrezas de los binomios perro–guía. El evento reunió a 53 participantes de distintos puntos de España, que demostraron sus habilidades en una pista cubierta decorada con temática de Halloween. La jornada estuvo organizada por el Club Deportivo Rayo Can, con la colaboración de la concejalía de la pedanía y la AMPA del CEIP Carmen Arévalo, que gestionó el servicio de barra. También participaron empresas locales del sector, como TopDog, que ofreció productos especializados para el adiestramiento. Entre los competidores destacaron clubes procedentes de lugares tan lejanos como Pamplona, Toledo o Torredonjimeno, demostrando el alcance nacional del evento. La ganadora absoluta fue Conchi Diego, del Club 7 Flechas de Madrid, junto a su perra de ocho años Mori, con la que ha logrado más de una decena de podios esta temporada. Desde el Ayuntamiento se valoró positivamente la iniciativa por su capacidad para promover el deporte, la convivencia y el respeto hacia los animales.