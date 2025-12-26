Concierto de Navidad 2025 de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

El pasado 20 de diciembre, la Cofradía de la Santa Vera Cruz celebró su tradicional concierto de Navidad, reuniendo a numerosos vecinos en un acto lleno de música y espíritu festivo. Participaron los dos coros de la cofradía, “Aromas de Mayo” y la “Coral de la Santa Vera Cruz”, dirigidos por José Alberto Mancera, quien preparó un repertorio muy navideño. La banda de música, bajo la dirección de Juan Escalona, interpretó piezas clásicas y conocidas, incluyendo el famoso Concierto para máquina de escribir de Leroy Anderson, y el concierto culminó con villancicos andaluces como “Su carita Divina” o “Palillos y Panderos”, en los que participaron activamente los asistentes. El evento fue una celebración de tradición, música y alegría navideña, combinando talento, solidaridad y participación comunitaria.