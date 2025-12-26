Zambomba y merienda de mayores de Alhaurín el Grande 2025

El Teatro Municipal Antonio Gala acogió la tradicional Gala de Navidad para los mayores de Alhaurín el Grande, organizada por la Concejalía de Bienestar Social. La tarde estuvo llena de alegría y convivencia, con una merienda de chocolate y dulces típicos, seguida del espectáculo “Carmoneando por Navidad”, con las artistas locales Marina Badía y Marta Núñez y la participación de Paquito Carmona. Música, ritmo y un bonito mensaje navideño llenaron de espíritu festivo a todos los asistentes. Este programa especial mostrará íntegramente esta celebración, destacando la música, la diversión y el ambiente navideño que hicieron de la jornada un momento muy especial para los mayores del municipio.