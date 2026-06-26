Teatro «Erasmus Pocos» – IES Antonio Gala

El Teatro Municipal acogió la representación solidaria “Erasmus Pocos”, interpretada por alumnado y profesorado del IES Antonio Gala dentro del proyecto Vaya Centro. La obra, además de su carácter humorístico, tuvo un doble objetivo: fomentar la convivencia entre docentes y estudiantes fuera del aula y recaudar fondos para las asociaciones APRODAL y ALHMER, con la colaboración del Ayuntamiento al ceder el espacio.
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