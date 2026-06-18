Día de Jesús 2026 – Actos del jueves

En el marco de la semana del Día de Jesús, el jueves comenzó con la visita de la Legión a distintas asociaciones y la ofrenda floral al Sagrado Titular en su ermita. Ya por la tarde, con salida desde San Sebastián tuvo lugar un pasacalles de los “Boinas Negras”, así como el acto de presentación de los bebés nacidos en el último año y la entrega de los títulos infantiles de la hermandad. A continuación, tuvo lugar la guardia de honor al sagrado titular por parte de las escuadras de gastadores de las bandas de cornetas y tambores de la hermandad; seguida por las del Tercio Gran Capitán, hermano mayor honorario de la legión, presidida por los guiones y banderines. Además de un pasacalles por parte de los “Bonas Morá”, que este año cumplen su 30º aniversario. Más tarde, también ante la imagen de Padre Jesús, recibieron sus títulos oficiales los nuevos hermanos de los moraos. El solemne besapié al titular de la hermanad tenía lugar más tarde, justo antes de la retreta con la que terminarían los actos del jueves.