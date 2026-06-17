Día de Jesús 2026 | Tercera Misa de Triduo

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno puso el miércoles 10 de Junio el broche final al triduo preparatorio del Día de Jesús con una eucaristía celebrada bajo el lema “Jesús, me llama a la fidelidad”. La jornada estuvo marcada además por el reconocimiento al 30 aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Los Boinas Morás, que recibió el homenaje de la hermandad por sus tres décadas de historia, música y devoción. La celebración contó con una amplia participación de hermanos y fieles, así como con la presencia del reverendo Antonio Javier Castilla. Tras la misa, la junta de gobierno entregó diversos recuerdos conmemorativos a integrantes destacados de la formación musical, que puso el cierre a la noche con varias interpretaciones en la Plaza de San Sebastián.
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