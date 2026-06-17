Día de Jesús 2026 | Primera y Segunda Misa de Triduo

Los días 8 y 9 de junio, la ermita de San Sebastián acogió las dos primeras misas del Triduo por el Día de Jesús, con el título “Alzamos la mirada a ti, Jesús”. La primera de las misas fue oficiada por el sacerdote diocesano Manuel Jesús Otero, con el lema “Jesús, enséñame a mirar como tú”. La segunda misa de triduo fue el martes, oficiada por el reverendo Salvatore Musella, Vicario Parroquial en la parroquia El Salvador de Antequera, bajo el título “Jesús, hazme sal y luz”.