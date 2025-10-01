Día de la PolicÍa Local en Alhaurín el Grande

La Policía Local de Alhaurín el Grande celebró el pasado domingo 28 de septiembre su festividad en honor a San Miguel Arcángel, patrón del cuerpo. La jornada comenzó con una misa en la parroquia y continuó con un acto en la Biblioteca Municipal, donde se rindió homenaje a los agentes por su entrega, valentía y años de servicio. Durante la ceremonia se reconocieron intervenciones heroicas, como rescates en incendios y actuaciones en la DANA, así como la trayectoria de quienes llevan décadas dedicados a la seguridad ciudadana. También se entregaron galardones por formación especializada y se distinguió a un vecino que colaboró en un salvamento. El alcalde, Anthony Bermúdez, junto al equipo de gobierno y el subinspector jefe Pablo Rengel, destacaron la importancia del compromiso policial con la ciudadanía. La celebración concluyó con un agradecimiento a todos los agentes por su labor diaria al servicio del municipio.
