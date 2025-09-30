    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Cáritas Parroquial de Alhaurín el Grande celebra su 40º aniversario

    0
    By on Actualidad, Alhaurín al Día, ATV, Noticias, TV A LA CARTA
    El acto rindió homenaje a toda la comunidad alhaurina por su espíritu solidario y su apoyo constante a lo largo de estas cuatro décadas de labor social. El evento contó con la presencia de la concejala de bienestar social Marina Maldonado, la de participación ciudadana, Ana Belén Ordóñez y distintos miembros del equipo de gobierno.  
    Share.

    Related Posts

    Leave A Reply