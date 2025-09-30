El acto rindió homenaje a toda la comunidad alhaurina por su espíritu solidario y su apoyo constante a lo largo de estas cuatro décadas de labor social. El evento contó con la presencia de la concejala de bienestar social Marina Maldonado, la de participación ciudadana, Ana Belén Ordóñez y distintos miembros del equipo de gobierno.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Cáritas Parroquial de Alhaurín el Grande celebra su 40º aniversario
- Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías. Concierto de Rocío Silva.
- Charla ‘El caballo, nuestro compañero. Poder o debilidad-Demostración de esquilado y rayado de mulos
- ENTREVISTA CON ANTHONY BERMÚDEZ | HERMANAMIENTOS CON BOQUERÓN (PANAMÁ) Y VALSEHERÔN (FRANCIA)
- Pleno ordinario del mes de septiembre 2025 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
- Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías (Programa 4)
- Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías (Programa 3)
- Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías (Programa 2)