Educ@lhaurín 2025-2026: Fran Castaño

El programa Educalhaurín 2025-2026, impulsado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, comenzó el 30 de octubre con el profesor y asesor familiar Fran Castaño, quien ofreció dos conferencias sobre desarrollo personal y educación en positivo. Por la mañana, en el Teatro Municipal, impartió la charla “Triunfar en la vida” dirigida al alumnado de secundaria de los institutos Antonio Gala y Fuente Lucena, centrada en la actitud positiva, el esfuerzo y la confianza. Por la tarde, en la Biblioteca Municipal, presentó “Educar con disciplina positiva”, orientada a familias y educadores, donde propuso estrategias para una convivencia basada en el respeto y la empatía.