“El Guadalhorce llega a Málaga”, organizado por el Ateneo de Coín y Valle del Guadalhorce

El Ateneo de Málaga acogió este sábado el encuentro “El Guadalhorce llega a Málaga”, una jornada impulsada por el Ateneo de Coín y Valle del Guadalhorce, con la participación entre otros, del alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez. El evento busca dar visibilidad a la realidad institucional, empresarial y cultural de la comarca. Tomás Pavón es su presidente. El acto contó con el respaldo del propio Ateneo de Málaga que preside Miguel Tello, una institución con más de seis décadas de trayectoria que ha mostrado su apoyo al ateneo coineño, de reciente creación, así como con el apoyo de la Federación Andaluza de Ateneos. En el acto de bienvenida, intervinieron como representantes públicos la vicepresidente de la Diputación de Málaga, Toñi Ledesma, y el alcalde de Coín. La jornada comenzó con una mesa institucional con alcaldes del Valle del Guadalhorce, moderada por el profesor, escritor y crítico de arte Sebastián Gámez. En este bloque intervinieron el alcalde de Alhaurín el Grande, y sus homólogos de Coín, Yunquera, Pizarra y Cártama. Abordaron los retos demográficos y de desarrollo del territorio, y la necesidad de reforzar la cooperación institucional en la comarca. Posteriormente, representantes del tejido productivo participaron en la mesa “Economía, empresa y territorio”, moderada por Pablo Cabrera, secretario general técnico-gerente de Fedelhorce. Durante el debate, empresarios y representantes de pymes y cooperativas señalaron como prioridades la disponibilidad de suelo industrial, la mejora de las infraestructuras, el impulso a la formación especializada y el aprovechamiento del crecimiento del sector turístico en el territorio. La empresa alhaurina que participó fue Aceitunas y Encurtidos Bravo, con su gerente Toñi Bravo. La jornada continuó con la mesa “Cultura como motor de futuro”, moderada por la escritora Aurora Gámez. Participaron la concejala del área en Alhaurín el Grande, Marina Maldonado, así como los de Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama, Coín, Guaro y Alozaina. En este espacio se reflexionó sobre el papel de la cultura como elemento de cohesión territorial y como herramienta para reforzar la identidad comarcal. Durante el encuentro también se presentaron algunas de las iniciativas que el Ateneo de Coín quiere impulsar con vocación comarcal, como la creación de un catálogo de artistas del Guadalhorce, una red de espacios culturales, un museo virtual de la comarca y una agenda cultural común. La jornada concluyó con la firma de un documento de compromiso entre los participantes para dar continuidad a la iniciativa mediante la organización de encuentros anuales, con el propósito de mantener abierto un espacio de diálogo entre instituciones, tejido empresarial y sector cultural del Valle del Guadalhorce.