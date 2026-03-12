Previous ArticlePresentación del cartel de la Semana Santa 2026 de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
ÚLTIMAS NOTICIAS
- I Trofeo por el 8M del Club de Patinaje Artístico AlhPatín
- Gala benéfica por el día de Andalucía – Escuela de baile Pepa Manzanares
- Presentación del cartel de la Semana Santa 2026 de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
- II Memorial de fútbol en homenaje a Francisco Guzmán ‘Kiki’ (2026)
- Actos conmemorativos por el 8M – Día Internacional de la Mujer 2026
- Presentación del cartel de la Semana Santa 2026 de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Concierto de jazz de la Jove Big Band Sedajazz | Festival de Jazz 2026 de la Diputación de Málaga
- La Recacha | Presentación de los nuevos miembros del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia