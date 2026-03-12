Presentación del cartel de la Semana Santa 2026 de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

La Cofradía de la Santa Vera Cruz celebró en su ermita el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, dando así el pistoletazo de salida a la Cuaresma. La jornada comenzó con el XXIII Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Agrupación Músico-Cultural de la propia cofradía, en un programa que combinó nuevas incorporaciones y marchas emblemáticas de su repertorio, culminando con un emotivo homenaje a Andalucía. Tras el concierto, tuvo lugar la presentación oficial del cartel, en un acto cargado de sentimiento en el que se puso en valor el trabajo colectivo que durante cuarenta días moviliza a hermanos y devotos: ensayos, preparación de tronos, labores artesanales y la implicación de todas las generaciones. El cartel, obra de Manuel González, fue desvelado entre aplausos y dio paso al anuncio de los próximos cultos y celebraciones que marcarán el camino hacia una nueva Semana Santa en verde.