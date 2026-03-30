La Recacha | Actuaciones de Semana Santa del grupo de baile del CPA «La Chaparra»

Vestidos con solemnidad para la ocasión, las mujeres y hombres del Centro de Participación Activa La Chaparra vivieron el jueves 26 de marzo una emotiva mañana en la que el epicentro fue la Semana Santa. Primero en la ermita del Convento y posteriormente en la de San Sebastián, los integrantes del grupo de baile de la conocida como Ana ‘la bailaora’, rindieron homenaje a esta festividad tan relevante en Alhaurín el Grande y a los sagrados titulares con la interpretación de marchas procesionales y otros cantos relacionados con la Semana Santa. A las actuaciones se sumó una intervención de la integrante Fuensanta Bravo. En el CPA La Chaparra finalizó esta emotiva jornada con un desayuno de convivencia.