La Asociación-Peña Hargasfal celebra su cuarto aniversario

La Asociación-Peña Hargasfal celebró su cuarto aniversario con un evento flamenco en su sede, al que acudieron socios, aficionados, colectivos y representantes del Ayuntamiento. Durante la noche, la Escuela de Baile de José Lucena ofreció sus actuaciones, mientras desde la asociación se hizo un balance de las actividades del último año, como la verbena de Cáritas, el musical solidario con Valencia, el aula flamenca, la exaltación de la mantilla y el encuentro de pastorales.