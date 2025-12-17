Presentación en rueda de prensa de los presupuestos municipales de 2026

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, y el concejal de Hacienda, Luis Miguel Molina, han presentado en rueda de prensa los presupuestos municipales de 2026, aprobados en el pleno del pasado 12 de diciembre. Las cuentas superan los 42 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El Ayuntamiento destinará 10,8 millones de euros a inversiones, de los cuales cerca de medio millón procederán de fondos municipales propios. Dentro de este capítulo, 400.000 euros se dedicarán a la adecuación de instalaciones municipales. El presupuesto contempla además la creación de más de 20 plazas de empleo público y recursos para infraestructuras y proyectos desarrollados en los dos últimos años, con el objetivo de mejorar los servicios municipales. Parte de las inversiones se orientará a un municipio más limpio y sostenible, con 1,3 millones de euros destinados a actuaciones en la sierra y a la incorporación de nuevos equipamientos de limpieza. El alcalde destacó asimismo dos compromisos fundamentales incluidos en esta planificación municipal.