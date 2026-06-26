Presentación Poemario María Cabrillana «Un puente en la madrugada»

La Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande fue escenario de la presentación de Un puente en la madrugada, el nuevo poemario de la escritora María Cabrillana de Rivas. Organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento, el acto se desarrolló en formato de recital poético, con la lectura de varios poemas acompañados por la guitarra de Javier Gigosos. La autora compartió con el público una obra que aborda emociones y experiencias universales como el amor, el desamor, la familia, la infancia, la identidad o la resiliencia. Durante la velada, los asistentes pudieron conocer más de cerca la trayectoria literaria de Cabrillana, quien además trabaja actualmente en la adaptación teatral de este poemario y prepara ya un nuevo proyecto poético.