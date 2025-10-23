La Recacha | Festival Gastrolatino

El Festival Gastrolatino convirtió, del 10 al 13 de octubre, el Recinto Ferial de Alhaurín el Grande en un punto de encuentro para la música, la gastronomía y la convivencia. Impulsado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Fiestas y organizado por Producciones Raíces, el evento ofreció actuaciones musicales, sesiones de DJ, espectáculos de animación y una zona infantil. La propuesta incluyó, también, una amplia oferta gastronómica con food trucks de distintos países latinoamericanos y una destacada participación de público en un ambiente familiar y festivo.
