La Recacha | Inauguración de la exposición fotográfica del colectivo Shutterbugs

La Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande acogió, el pasado 10 de octubre, la inauguración de la nueva exposición del colectivo fotográfico Shutterbugs, formado por aficionados extranjeros residentes en el municipio y dos fotógrafos españoles. La muestra, presentada por la concejala de Turismo Susana García, destaca por sus imágenes de paisajes y rincones locales, y dedica una parte especial a la figura de La Baltasara. En nombre del grupo, Sue Dickerson agradeció el apoyo del Ayuntamiento e invitó a todos los vecinos a disfrutar de esta propuesta artística.