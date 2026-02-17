La Recacha | Gala benéfica organizada por la asociación Aprodal en el hotel El Mirador

Una noche de convivencia y solidaridad para impulsar los proyectos sociales de la asociación. La asociación Aprodal celebró el pasado 7 de febrero en Alhaurín el Grande su gala benéfica anual, reuniendo a vecinos, instituciones y representantes municipales con el objetivo de recaudar fondos para talleres de apoyo y nuevos servicios profesionales dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. El evento, marcado por el reconocimiento a colaboradores y familias, incluyó actuaciones, música en directo y una rifa solidaria, consolidándose como una cita clave para sostener y ampliar la labor social de la asociación en el municipio.