Una noche de convivencia y solidaridad para impulsar los proyectos sociales de la asociación. La asociación Aprodal celebró el pasado 7 de febrero en Alhaurín el Grande su gala benéfica anual, reuniendo a vecinos, instituciones y representantes municipales con el objetivo de recaudar fondos para talleres de apoyo y nuevos servicios profesionales dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. El evento, marcado por el reconocimiento a colaboradores y familias, incluyó actuaciones, música en directo y una rifa solidaria, consolidándose como una cita clave para sostener y ampliar la labor social de la asociación en el municipio.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Pleno ordinario del mes de febrero de 2026 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
- La Recacha | Inauguración del centro social «El Rincon del Ocio»
- La Recacha | Gala benéfica organizada por la asociación Aprodal en el hotel El Mirador
- Charla informativa sobre la correcta separación de residuos orgánicos
- Concurso Carnaval 2026 en directo
- Concurso Carnaval Alhaurín el Grande 2026 en directo
- Entrevista al alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez (11 febrero 2026)
- Entrega de pastas a Rocío Moltó, pregonera Semana Santa 2026. Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno.