La Recacha | Inauguración del centro social «El Rincon del Ocio»

Un nuevo espacio intergeneracional para fomentar la convivencia y el ocio saludable en el municipio.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande inauguró el pasado 12 de febrero el nuevo centro social “El Rincón del Ocio”, un espacio abierto a toda la ciudadanía creado en colaboración con el sector privado para fomentar la convivencia, la inclusión y el ocio saludable.

Concebido como un punto de encuentro intergeneracional, el centro ofrece talleres, apoyo educativo y zonas de ocio para todas las edades, prestando especial atención a colectivos vulnerables.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso de construir un municipio más cohesionado y participativo, promoviendo la vida comunitaria y el bienestar social.