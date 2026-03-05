Concierto de jazz de la Jove Big Band Sedajazz | Festival de Jazz 2026 de la Diputación de Málaga

El Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acogió el concierto de la Jove Big Band Sedajazz, formación valenciana integrada por 23 jóvenes músicos, dentro del Festival de Jazz 2026 de la Diputación de Málaga. La banda ofreció un espectáculo vibrante con estándares del jazz y versiones con influencias de funk, rock, bandas sonoras y latin jazz, conquistando al público con su energía y talento El acto contó con la presencia de la concejala de Cultura, Marina Maldonado, además de otros concejales del Ayuntamiento, que disfrutaron de esta música de jazz.