ÚLTIMAS NOTICIAS
- Presentación en rueda de prensa de los presupuestos municipales de 2026
- Pleno ordinario del mes de diciembre 2025 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande | Presupuestos
- Celebración de Santa Cecilia 2025 | Asociación Musical Manuel Amador
- Jura de cargos de la Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia
- X Edición de la «Pasarela de la Sonrisa» por Aprodal (2025)
- La Recacha | 42 Aniversario de la Peña Unión Flamenca Alhaurina
- La Recacha | Acto de denominación del Pabellón Polideportivo 1 “Pepe Brescia Sánchez”
- La Recacha | I Concentración de vehículos clásicos por la Peña Real Madrid Alhaurín el Grande (2025)