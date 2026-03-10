Presentación del cartel de la Semana Santa 2026 de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno presentó en la ermita de San Sebastián su cartel anunciador de la Semana Santa 2026, una obra del hermano Miguel Ángel Ruiz Badía. El acto comenzó con el tradicional concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de música de la hermandad, dirigida por Francisco Aguilar. La presentación del cartel corrió a cargo de Marcos Aurelio Manzanares, vocal de relaciones institucionales, quien destacó con emoción el significado de la obra. Tras sus palabras, recibió un recuerdo conmemorativo por parte del hermano mayor, Miguel Ángel Serrano, que también entregó un presente al autor del cartel. El propio hermano mayor cerró el acto recordando los cultos y citas previstas hasta la llegada de la Semana Santa. La conducción estuvo a cargo de María Romero, en una velada que marca el inicio del camino hacia la Semana Santa 2026.