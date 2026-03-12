Actos conmemorativos por el 8M – Día Internacional de la Mujer 2026

El jueves 5 de marzo se celebró en la Casa de la Cultura de Alhaurín el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Esta jornada, organizada por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento junto al Consejo Municipal de la Mujer, contó con varios discursos, la lectura del manifiesto institucional de las diputaciones andaluzas, un homenaje a María Jesús García

–coordinadora del Centro de Información a la Mujer– y un monólogo de Victoria Muñoz, llamado “Mucha tela que cortar…todavía”.

En Villa del Guadalhorce se conmemoró en la mañana del viernes 6 con un acto organizado por la asociación Crece con Nosotras con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de alumnado del CEIP Carmen Arévalo.