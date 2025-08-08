Presentación del cartel y XIII Pregón de Gloria en honor a la Virgen de Gracia

El pasado viernes 25 de julio la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande fue el escenario de uno de los días más importantes y esperados por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, el XIII pregón de sus fiestas. Este año, el protagonista de la noche y encargado de pronunciar el pregón fue Jesús Guerrero, quien fuera Hermano Mayor de la Hermandad. En un acto emotivo, que contó con la participación del coro de la hermandad y la entrega de reconocimientos.