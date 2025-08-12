XLII Noche Flamenca ‘Villa de Alhaurín el Grande’

La 42ª edición de la Noche Flamenca ‘Villa de Alhaurín el Grande’ se celebró el pasado sábado 26 de Julio en el Patio Diego Pérez del colegio Emilia Olivares, con una destacada puesta en escena que combinó tradición, talento artístico y gran organización. El evento, conducido por la periodista Lourdes Gálvez del Postigo, reunió a figuras reconocidas del flamenco ante un público entregado y emocionado, consolidando una vez más su prestigio como uno de los festivales flamencos más auténticos de la provincia.