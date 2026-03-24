Presentación del libro «Morir dos veces» de Alejandro Seral

La Casa de la Cultura acogió la presentación de Morir dos veces, una novela del escritor Alejandro Seral en la que relata su experiencia personal con el alzhéimer a partir de la enfermedad que padeció su padre. La actividad, organizada por la asociación ALHMER en colaboración con el Ayuntamiento, comenzó con la proyección de un documental y continuó con una charla del autor. Durante el encuentro se abordó el impacto del alzhéimer tanto en las personas diagnosticadas como en su entorno, con el objetivo de sensibilizar y ofrecer apoyo psicológico a las familias. El acto también puso en valor la importancia del asociacionismo en el acompañamiento a los pacientes y concluyó con la firma de ejemplares por parte del autor.