La Casa de la Cultura acogió la presentación de Morir dos veces, una novela del escritor Alejandro Seral en la que relata su experiencia personal con el alzhéimer a partir de la enfermedad que padeció su padre. La actividad, organizada por la asociación ALHMER en colaboración con el Ayuntamiento, comenzó con la proyección de un documental y continuó con una charla del autor. Durante el encuentro se abordó el impacto del alzhéimer tanto en las personas diagnosticadas como en su entorno, con el objetivo de sensibilizar y ofrecer apoyo psicológico a las familias. El acto también puso en valor la importancia del asociacionismo en el acompañamiento a los pacientes y concluyó con la firma de ejemplares por parte del autor.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- XXV Exaltación de la Saeta y III Exaltación de la Mantilla
- Presentación del libro «Morir dos veces» de Alejandro Seral
- XLVI Aniversario de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz “La Pepa”
- “El Guadalhorce llega a Málaga”, organizado por el Ateneo de Coín y Valle del Guadalhorce
- XXXIV Pregón de Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (2026)
- Presentación del VIII Cartel de la Juventud de Semana Santa 2026. Hdad de Ntro. Padre Jesús Nazareno
- I Trofeo por el 8M del Club de Patinaje Artístico AlhPatín
- Gala benéfica por el día de Andalucía – Escuela de baile Pepa Manzanares