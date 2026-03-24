XXV Exaltación de la Saeta y III Exaltación de la Mantilla

Acto cultural dedicado a la exaltación de la saeta y la mantilla, donde se puso en valor la tradición y el patrimonio de la Semana Santa. Rufino Rivas ofreció un recorrido por la historia y evolución de la saeta, acompañado de distintos estilos de cante, mientras que la segunda parte destacó la mantilla como símbolo de identidad y feminidad, con emotivas intervenciones y testimonios personales. La velada contó además con actuaciones musicales y de baile, culminando en un cierre lleno de emoción y reconocimiento al éxito del evento.