Primer traslado hasta la Casa Consistorial | Virgen de Gracia 2025

La Casa Consistorial acogió a Nuestra Señora de Gracia, en el primer traslado del año de los tres programados por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia. La Hermandad y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande estrechaban lazos con esta visita, que se realiza cuando se cumplen 25 años desde que la Virgen fue nombrada alcaldesa perpetua y honorífica de Alhaurín el Grande. Además, antes de su llegada al Ayuntamiento, la patrona entraba en la ermita de la Santa Vera Cruz, portada por hermanos de arriba, en una visita cantada por el coro de la Cofradía.