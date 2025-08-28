Primera misa de Triduo y segundo traslado hasta calle Juan Gris | Virgen de Gracia 2025

El pasado lunes 11 de agosto, la Virgen de Gracia continuó su tradicional visita por los barrios de Alhaurín el Grande. Tras la emotiva misa en la plaza del Ayuntamiento, presidida por el párroco Andrés Merino y con la participación de autoridades locales y vecinos, la patrona fue trasladada a su segundo barrio del año: la calle Juan Gris, un lugar que ya había visitado hace exactamente 14 años. El recorrido estuvo lleno de momentos especiales: música, altares, balcones decorados, una lluvia de pétalos y el cariño de los vecinos. La Virgen permaneció allí hasta el día siguiente, cuando siguió su camino hacia la calle San Sebastián.