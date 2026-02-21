Resultados del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Alhaurín el Grande 2026

Este viernes 20 de febrero de 2026 se ha celebrado la final de la 36 edición del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Alhaurín el Grande, en el teatro municipal Antonio Gala.

Estos han sido los participantes:

Tras el paso de los grupos por las tablas del teatro y la valoración del jurado, estos han sido los resultados:

Premio José Manuel Rengel a la mejores letras de pasodobles dedicados a Alhaurín el Grande (otorgado por la Asociación Cultural Alifara):

Semifinales: Comparsa El Basilisco

Final: La Comparsa del Valle

Cuarteto:

Premio único: Los Vizitantes

Murgas:

Primer premio: Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez

Segundo premio: Los Ahumaos

Tercer premio: Los Arbadacarba

Cuarto premio: Los del Prendimiento

Comparsas:

Primer premio: La Comparsa del Valle

Segundo premio: Los Apóstoles

Tercer premio: El Asesino de Comparsistas

Cuarto premio: Los Estraperlistas

Accesit: El Desvelo

Así queda la tabla final:

Todas las actuaciones del concurso, desde la primera semifinal, están disponibles en este enlace.

En cuanto a las seminales, estas son las puntuaciones de las agrupaciones que no se clasificaron.