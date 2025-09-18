Romería 2025 en honor al Cristo de las Agonías (Programa 1)

La Romería en honor al Cristo de las Agonías de Alhaurín el Grande llenó el sábado de color, música y tradición. Hermandades, peñas y vecinos desfilaron con carrozas espectaculares decoradas con esmero en conjunto con los vestuarios pensados a medida, para acompañar a la imagen con caballos y bueyes, hasta la Mota, donde la emoción y la alegría del pueblo se respiraban en cada paso. Los vecinos nos cuentan el ambiente que estaban viviendo y sus sensaciones sobre el camino. Una jornada de fiesta, creatividad y convivencia que hizo vibrar a todos.