II Memorial de fútbol en homenaje a Francisco Guzmán ‘Kiki’ (2026)

El domingo 1 de marzo se celebró un emotivo acto organizado por el Ayuntamiento para rendir homenaje a Francisco Guzmán “Kiki”. Este contó con una gran participación de antiguos compañeros y jugadores de fútbol, quienes una vez más acompañaban a la familia para recordar a este referente del deporte en Alhaurín el Grande. El momento clave fue el descubrimiento de la placa que desde ahora dará nombre al campo de fútbol 7 de la localidad. Además se le entregó varios presentes a la familia de Francisco Guzmán, uno por parte del Ayuntamiento y otro por parte del club de fútbol 7 Málaga, que quisieron tener un detalle con la hija de ‘Kiki’, de quien guardan un gran recuerdo. El CD Alhaurino recibió como presente una réplica del coche con el que Francisco Guzmán recogía a muchos de sus jugadores. Acto seguido se jugaron partidos entre diferentes equipos, todos ligados de alguna era a Francisco Guzmán ‘Kiki’, en recuerdo del homenajeado.
