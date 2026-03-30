Domingo de Pasión 2026 de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

El pasado domingo 22 de marzo la Cofradía de la Santa Vera Cruz celebró una eucaristía en honor a María Santísima de la Soledad, protagonista del Domingo de Pasión. Durante el acto se presentaron y bendijeron varias donaciones: una saya-vestido de encaje chantillí negro de principios del siglo XIX sobre raso de seda color empolvado regalado por un grupo de hermanos y confeccionado por la camarera de la Virgen Doña maría Isabel Macías Bravo; una media luna de plata repujada, prefiguración de la pureza de la Virgen, donada por la familia Escalona Rueda; una saya verde bordada en oro, con bordados procedentes de una casulla del siglo XVIII, donada por Doña María Bravo Rueda y Don José Luis Quesada. El grupo de bordado de la Cofradía también ha trabajado en las túnicas de los mandos de la procesión y en la restauración del banderín de la escuela de la guardia joven del cuerpo de la Guardia Civil. A la finalización del acto, María Santísima de la Soledad quedó expuesta a la veneración de los fieles en un besamanos.