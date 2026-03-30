El municipio de Alhaurín el Grande acogió el II Certamen de Castañuelas “Al ritmo de marchas procesionales”, organizado por la Asociación Española Estudio de la Danza, dirigido por Lourdes Rodríguez, en colaboración con el Ayuntamiento. Cerca de un centenar de participantes formaron parte de este encuentro, en el que cinco grupos hicieron sonar las castañuelas al compás de la Semana Santa. El acto, presentado por Aitana Sánchez, puso en valor tanto la tradición de las castañuelas como el carácter cultural del certamen. La jornada incluyó diversas actuaciones dirigidas por profesoras y agrupaciones de distintos municipios, y finalizó con la entrega de reconocimientos a participantes y colaboradores. Además, lo recaudado con las entradas se destinó a la Asociación Un Sí por la Vida.