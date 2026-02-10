Entrega de pastas a Rocío Moltó, pregonera Semana Santa 2026. Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El jueves 5 de febrero tuvo lugar en la ermita de San Sebastián la presentación de los nombres propios de pregón y carteles de la Semana Santa 2026 de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno. La periodista Rocío Moltó, que será la pregonera, recibió las credenciales y las pastas para el que será el trigésimo cuarto pregón de los moraos. El pregonero del año pasado Salvador de los Reyes no pudo acudir al acto por motivos personales, por lo que fue el hermano mayor el encargado de entregar las pastas para el pregón. El hermano mayor además, regaló a la pregonera un vaso grabado para el pregón, antes de que firmara en el libro de la hermandad. El pregón tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el teatro municipal. En el mismo acto tuvo lugar la presentación y entrega de credenciales a las hermanas Candela y Ángela García, que serán quienes presenten el octavo Cartel de Juventud. Y también a Marcos Aurelio Manzanares, quien será el responsable de presentar el cartel de Semana Santa 2026 el próximo 28 de febrero.