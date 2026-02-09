“Más allá de lo visual” es la nueva exposición de la Biblioteca Municipal, inaugurada el 6 de febrero, que reúne 21 obras del artista Donatus Edward, conocido como Scotdudu. Sus piezas, realizadas a partir de materiales reciclados de coches, transforman elementos industriales en arte. La concejala de Cultura, Marina Maldonado, destacó cómo la muestra invita a mirar más allá de la forma y apreciar el mensaje de las obras. Scotdudu, estrechamente vinculado a la vida cultural de Alhaurín el Grande, explicó durante la inauguración su proceso creativo. La exposición estará abierta al público hasta el 14 de marzo.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Entrega de pastas a Rocío Moltó, pregonera Semana Santa 2026. Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
- “Más allá de lo visual” nueva exposición del artista Scottdudu
- Festividad de la Candelaria 2026 | Cofradía de la Santa Vera Cruz
- Proyección del documental “Fortificaciones. Presos esclavos” – Concejalía de Memoria Democrática
- La Recacha | Entrega de premios del Concurso de Balcones y Fachadas 2025
- Gala de presentación de “La comparsa del Valle” 2026
- Presentación del cartel y programa de actos del Carnaval 2026 de Alhaurín el Grande
- Festividad de San Sebastián 2026 | Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno