“Más allá de lo visual” nueva exposición del artista Scottdudu

“Más allá de lo visual” es la nueva exposición de la Biblioteca Municipal, inaugurada el 6 de febrero, que reúne 21 obras del artista Donatus Edward, conocido como Scotdudu. Sus piezas, realizadas a partir de materiales reciclados de coches, transforman elementos industriales en arte. La concejala de Cultura, Marina Maldonado, destacó cómo la muestra invita a mirar más allá de la forma y apreciar el mensaje de las obras. Scotdudu, estrechamente vinculado a la vida cultural de Alhaurín el Grande, explicó durante la inauguración su proceso creativo. La exposición estará abierta al público hasta el 14 de marzo.