Entrevista al alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez (11 febrero 2026)

Entrevista al alcalde Anthony Bermúdez, cuando se cumplen dos tercios de la legislatura 2023-2027 en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (grabación del 11 de febrero de 2026). Conducida por el periodista de ATV Juan Antonio Rueda, y con cuestiones planteadas por los vecinos y presentadas por Alejandra Melgar.