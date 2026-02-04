Festividad de la Candelaria 2026 | Cofradía de la Santa Vera Cruz

El pasado lunes 2 de febrero la Cofradía de la Santa Vera Cruz celebró la festividad de la Candelaria. Un día especial, emotivo y lleno de alegría para los fieles, en el que se recuerda la presentación de Jesús al Templo y en el que los pequeños de la Cofradía fueron los protagonistas. La tarde se inició con la procesión de la Luz en la plaza del Convento. La llama fue bendecida por el director espiritual, el párroco Andrés Merino. A continuación, en el interior del templo, tuvo lugar la eucaristía. La misa fue participada por padres y madres de los bebés nacidos en el último año, y cantada por el coro Aromas de Mayo. Tras la liturgia, tuvo lugar la consagración de los bebés nacidos desde la Candelaria del año pasado. 21 niños se han presentado en esta Festividad de la Luz.