Proyección del documental “Fortificaciones. Presos esclavos” – Concejalía de Memoria Democrática

El viernes 30 de enero la biblioteca municipal acogió la proyección del documental titulado “Fortificaciones. Presos Esclavos”, dirigida por Luis Almagro con Producciones Coste Cero. Las asociaciones Foro de la Memoria y La Casa de la Memoria desarrollaban una actividad divulgativa centrada en la primera línea de búnkeres del Campo de Gibraltar. Durante la charla, los participantes podían conocer la historia de estas fortificaciones y, en torno a ellas, se relataban hechos como el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil. Esta actividad es el eje del documental que recoge la experiencia y los testimonios sobre la memoria histórica en la comarca.

El documental muestra imágenes inéditas de los campos de concentración que existieron en el Campo de Gibraltar. También aborda los trabajos de construcción de estas fortificaciones y otras infraestructuras realizados por los presos. Recoge también imágenes inéditas del acontecimiento de La Desbandá en Málaga, y como banda sonora, la canción titulada “Todos los nombres” de Lucía Socán. La proyección es una iniciativa de la Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que coordina Ana Belén Ordóñez.