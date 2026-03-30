La Recacha | Balance de la comitiva de Alhaurín del viaje a la localidad hermana de Valserhône

Resumen de la visita institucional a Valserhône (Francia) por parte de una comitiva de Alhaurín el Grande, en el marco del hermanamiento firmado en 2025. Durante el encuentro, autoridades y colectivos compartieron experiencias y plantearon futuros proyectos conjuntos en ámbitos como comercio, cultura, educación y deporte. Se destacaron oportunidades de colaboración, intercambios estudiantiles y actividades culturales, incluyendo iniciativas relacionadas con el flamenco. La visita refuerza los lazos entre ambos municipios y sienta las bases para nuevas acciones conjuntas.