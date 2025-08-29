Misa de Acción de Gracias | Virgen de Gracia 2025

La Parroquia de la Encarnación acogió el sábado 23 la Misa de Acción de Gracias que marcó el cierre de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia. En una emotiva celebración, se reconoció el trabajo de vecinos, calles, colaboradores y Cáritas Parroquial, además de entregar títulos a los nuevos hermanos de la Hermandad. Fue una misa de agradecimiento a todos los que han hecho posible un año de fe y devoción compartida.