Salida procesional de Nuestra Señora de Gracia | Virgen de Gracia 2025

El viernes 15 de agosto se celebró en Alhaurín el Grande la tradicional procesión de la Virgen de Gracia, patrona del municipio. El acto, organizado por la Hermandad Nuestra Señora de Gracia, forma parte del programa de actividades en su honor. La procesión comenzó a las 20:30h desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y recorrió las calles habituales del centro del pueblo. Participaron vecinos vestidos con trajes típicos, damas, místeres, bandas de música, colectivos locales y representaciones de barrios. Durante el recorrido, uno de los momentos más emotivos fue la lluvia de pétalos en el tramo final, y el día concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales. La procesión atrajo a una gran cantidad de asistentes, demostrando el profundo arraigo de esta festividad en Alhaurín el Grande.