Bendición y presentación de bebés a Ntra. Sra. de Gracia y Misa del día 15 | Virgen de Gracia 2025

El jueves por la noche, la Parroquia de Alhaurín el Grande acogió la tradicional presentación de los niños y niñas nacidos en el último año ante Nuestra Señora de Gracia, un emotivo acto en el que participaron cerca de un centenar de familias. El viernes 15 de agosto, el municipio celebró la misa en honor a su patrona, bajo el lema “María, primer sagrario de la esperanza”, con una ceremonia presidida por el párroco Andrés Merino y el acompañamiento del coro rociero. También se rindió homenaje a mujeres embarazadas y madres recientes. Al finalizar, se entregó el Escudo de Oro de la Hermandad a Juan Solano, como reconocimiento a su trayectoria. La jornada concluyó con la tradicional y esperada salida procesional de la Virgen.