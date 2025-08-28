Tercera misa de Triduo, regreso a la Parroquia y ofrenda floral | Virgen de Gracia 2025

La tercera y última misa del Triduo en honor a la Virgen de Gracia se celebró el miércoles 13 de agosto en la calle San Sebastián, punto final de su recorrido por los barrios de Alhaurín el Grande. La celebración, marcada por la emoción, la historia y la participación vecinal, culminó con el regreso de la Patrona a su Parroquia, acompañada por cantos, oraciones y una procesión en la que las portadoras fueron exclusivamente mujeres. Vecinos y hermandades decoraron las calles con flores de papel y altares aportando solemnidad y belleza a una jornada que cerró con música del coro rociero de Nuestra Señora de Gracia. Una noche que quedará grabada en el año en que se celebra el 50 aniversario de este Triduo tan especial. Al día siguiente, jueves, continuaron las ofrendas florales con las que los vecinos de Alhaurín mostraban respeto con sus centros florales a la Patrona.